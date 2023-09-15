"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в акциях Северстали против НЛМК"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Северстали" против акций "НЛМК", открытую 21 июня 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

Эксперты отмечают, что идея пока показала совокупный спред +2% с момента открытия. Мультипликатор P/E у "НЛМК" все еще выше исторических значений на 25-40%, в то время как ближайших катализаторов для ререйтинга аналитики пока не видят.

"Бумаги "Северстали" торгуются с дисконтом в 21% к "НЛМК", хотя исторически была премия в районе 4-5%, - констатируют стратеги "БКС МИ". - Считаем, что к концу ноября дисконт сократится как минимум до 10-15%, а спред составит около 15%. В дальнейшем ожидаем постепенного возврата к исторической премии".

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