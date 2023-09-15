.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Mills с целью $74
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 сентября 2023 года 17:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Mills с целью $74
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Mills Inc. с целью $74 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию - $1,09. Если отчетность превзойдет их ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают эксперты "Финама". General Mills - американская корпорация, производящая пищевые продукты, товары народного потребления и продукцию для военных нужд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-GENERAL/MILLS-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
15 сентября 2023 года 18:37
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций General Motors на уровне "держать" с целевой ценой $35 за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Около 13 тыс. сотрудников General Motors, Ford Motor и Stellantis начали забастовку из-за того, что руководство компаний не смогло договориться с... читать дальше
.15 сентября 2023 года 18:16
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях "Северстали" против акций "НЛМК", открытую 21 июня 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Эксперты отмечают, что идея пока показала совокупный спред +2% с... читать дальше
.15 сентября 2023 года 17:29
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может оказать поддержу рублю в ближайшие месяцы, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых, - отмечает эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной... читать дальше
.15 сентября 2023 года 17:02
Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо - "Солид Брокер"
Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". "Итак, ЦБ повысил ставку на 100 б.п. до 13%. Регулятор аргументирует это тем, что идет заметный разгон инфляции на фоне высокого совокупного... читать дальше
.15 сентября 2023 года 16:36
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать" с целевой ценой 3055 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ozon - одна из историй роста на российском рынке, - пишут аналитики. - В 2023 году Ozon... читать дальше
.15 сентября 2023 года 15:46
Акции "Московской биржи" обладают потенциалом для дальнейшего укрепления, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты отмечают, что с момента выпуска идеи на покупку бумаг биржи от 28 августа и по состоянию на 14 сентября акции "Мосбиржи" принесли инвесторам доходность в... читать дальше
.15 сентября 2023 года 15:20
Рынок акций РФ рискует не найти драйверов для роста на следующей неделе в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Сигналом в пользу медвежьего сценария выступит закрепление... читать дальше
.15 сентября 2023 года 14:48
Возможно снижение котировок акций "АЛРОСА" до 69 руб. за штуку с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. "Стало известно, что страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы - об этом сообщил бельгийский... читать дальше
.15 сентября 2023 года 14:25
Банк России повысил ставку до 13% годовых в пятницу, что является отложенным позитивом для рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Михаила Зельцера. "После экстренного повышения ставки в августе у ЦБ было лишь два варианта - оставить на 12% и продолжить ужесточать.... читать дальше
.15 сентября 2023 года 14:03
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку и рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Эмитент в последние месяцы увеличил импорт глинозема из Индии, чтобы диверсифицировать поставки и сократить расходы, сырье стало... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.