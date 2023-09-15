"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Mills с целью $74

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Mills Inc. с целью $74 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию - $1,09. Если отчетность превзойдет их ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают эксперты "Финама".

General Mills - американская корпорация, производящая пищевые продукты, товары народного потребления и продукцию для военных нужд.

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