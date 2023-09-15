Повышение ставки ЦБ РФ может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы - Совкомбанк

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ может оказать поддержу рублю в ближайшие месяцы, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых, - отмечает эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики выступили высокие темпы текущей инфляции, сохраняющиеся проинфляционные риски, рост инфляционных ожиданий и пересмотр вверх прогноза по инфляции Банком России. Кроме этого, мы полагаем, что текущее решение о повышении ключевой ставки в том числе направлено на стабилизацию курса рубля, длительное ослабление которого увеличивало риски для финансовой стабильности".

Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, четвертый месяц подряд значимо превышают целевые 4%, констатирует Васильев. ЦБ оценил текущие темпы инфляции в августе в 9,4% после 12,2% в июле. В сентябре текущие темпы инфляции, по нашим оценкам, снова будут выше 10%.

"Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 6-7% с 5,0-6,5%, - напоминает аналитик. - Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов".

Эксперт считает маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. В базовом сценарии на конец этого года Васильев ожидает повышения инфляции до 7,2% с замедлением до 5,5% на конец 2024 года. При этом риски, на взгляд стратега, скорее смещены в сторону более высокой инфляции.

Аналитик Совкомбанка ожидает, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и кредитам, в том числе по ипотеке. Двузначные доходности по депозитам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы.

"Кроме этого, удорожание кредитов снизит привлекательность текущего потребления в сравнении со сбережениями, что может снизить спрос на импорт и также поддержать рубль, - указывает Васильев. - Мы не ожидаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет значимого влияния на рубль в ближайшие дни. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала. Мы полагаем, что рубль до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на IV квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 98 за доллар, 104 за евро и 13,3 за юань".

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