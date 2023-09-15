Сохранение ставки ЦБР на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо - "Солид Брокер"

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на высоком уровне в течение, как минимум, полугода просто необходимо, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

"Итак, ЦБ повысил ставку на 100 б.п. до 13%. Регулятор аргументирует это тем, что идет заметный разгон инфляции на фоне высокого совокупного спроса, что в том числе сказывается на росте импорта, а значит и на курсе рубля, - пишут эксперты. - В текущей ситуации необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, дабы охладить внутренний спрос, т.е. охладить экономику и увеличить темпы сбережений. Чрезмерно мягкая ДКП уже не имеет смысла, т.к. экономика просто не переваривает такой высокий спрос. Отсюда и слабый рубль, который начинает ещё и мультиплицировать эффект инфляции, т.к. на этом фоне начинают расти импортные товары, что ещё больше разгоняет инфляцию. Поэтому ужесточение ДКП, а мы под этим подразумеваем рост ставки и её сохранение на высоком уровне в течение минимум полугода, сейчас просто необходимо. Экономика должна переварить высокие ставки, инфляция должна прекратить рост, и только после этого уже можно думать о смягчении".

Для рынка акций текущий подъем ставки, по мнению аналитиков, даже позитивен, т.к. были мнения о более высоком повышении, но в целом продолжительное удержание жесткой ДКП негативно как для самих компаний, так и для их оценки.

"Для рынка облигаций рост ставки в целом нейтрален, т.к. рынок уже закладывал рост и на этом фоне в последние недели падал рынок ОФЗ, - отмечается в комментарии. - Для рубля текущий подъем в краткосрочной перспективе нейтрален, а в среднесрочной перспективе позитивен. Мы по-прежнему считаем, что курс должен укрепиться как минимум ближе к 90 руб./$1, т.к. помимо ужесточения ДКП и снижения спроса на импорт ожидается значительный приток валютной выручки из-за высоких цен на нефть. Мы также ждем плавного роста ставок по депозитам и кредитам, но не ожидаем массового перетока из валюты в депозиты, как это было в марте 2022 года".

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