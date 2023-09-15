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15 сентября 2023 года 14:25
Повышение ставки ЦБ РФ - отложенный позитив для рубля - "БКС МИ"
Банк России повысил ставку до 13% годовых в пятницу, что является отложенным позитивом для рубля, говорится в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Михаила Зельцера. "После экстренного повышения ставки в августе у ЦБ было лишь два варианта - оставить на 12% и продолжить ужесточать. Опции смягчения ДКП уж точно не было. Спустя месяц от предыдущего шага имеем - ускорение инфляции и все еще слабый рубль. По сути, вербальные интервенции и увеличение лимита продажи валюты в рамках бюджетного правила не привели к падению волатильности рубля, а доллар, евро, юань так и остаются на годовых максимумах. Поэтому повышение ставки в условиях кредитного бума и девальвации абсолютно понятно", - пишет аналитик инвесткомпании. ЦБ показал решимость, и это, по мнению Зельцера, должно будет подействовать. Ограничения на кредитном рынке позволят со временем сократить темп заимствования частного сектора и сократить спрос на валюту со стороны импортеров, считает стратег. На взгляд аналитика "БКС МИ", решение ЦБ имеет непосредственное влияние на финансовые инструменты: - Для рубля это отложенный позитив, и курс может начать восстанавливаться. В среднесрочной перспективе ожидания сводятся скорее к 90 руб./$1, чем сохранение у психологической планки 100 руб./$1. - ОФЗ еще не в полной мере заложили повышенные ставки и их цены еще могут несколько просесть, но если закладываться на перспективу 2024 года, когда комплекс мер ЦБ даст о себе знать, а ценовое давление в экономике уже замедлится, то цены бумаг, по оценке эксперта, выглядят интересными с точки зрения фиксации долгосрочной высокой доходности. - Акции в общем негативно реагируют на ужесточение, но здесь есть нюансы: например, бумаги самой "Московской биржи" - основные бенефициары удорожания кредитных ресурсов, а закредитованные корпорации телекоммуникационного сектора рискуют еще просесть. Тем не менее просадка широкого рынка может создать возможности для покупок на перспективу - в будущем году Зельцер ожидает 3900 пунктов по индексу Мосбиржи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБР-СТАВКА-РЫНКИ-АНАЛИТИКА
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