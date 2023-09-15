"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусАла

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют позитивную оценку и рекомендацию "покупать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент в последние месяцы увеличил импорт глинозема из Индии, чтобы диверсифицировать поставки и сократить расходы, сырье стало менее доступно в Китае по мере восстановления внутреннего производства алюминия. "РусАл" обеспечивает около 75% глинозема на интегрированных заводах, а остальная часть (2,5 млн т в год) покрывается за счет третьих сторон, таких как Китай (1П23 - 0,48 млн т), Индия (0,19 тыс. т) и другие страны (около 0,6 млн т). Эмитент стал более гибким в переходе между различными поставщиками глинозема, чем в 2022 году, и это помогает избежать чрезмерной зависимости от одного источника или страны", - отмечают эксперты.

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