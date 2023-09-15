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15 сентября 2023 года 13:05
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для бумаг Системы с прогнозной ценой 25 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для бумаг АФК "Система" с прогнозной стоимостью 25 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 43,7% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Эмитент до конца 2024 года планирует привлечь инвесторов в четыре свои компании - сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь", фармхолдинг "Биннофарм Групп" и Cosmos Hotel Group. Причем минимум одна из них, как ожидается, выйдет на IPO. Монетизация портфельных компаний - главный драйвер для раскрытия акционерной стоимости холдинга, и приятно видеть, что спустя два года затишья компания вновь вернулась к своей стратегии. АФК также планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендных выплат в следующие годы. Немаловажно, что эмитент продолжает активно покупать новые активы с прицелом на долгосрочную перспективу", - указывает эксперт Ксения Лапшина. АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг, инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики. Ключевыми и крупнейшими его активами являются "МТС", "Сегежа групп", Etalon, Ozon, "Степь", "Медси", "Биннофарм грпп", Cosmos Hotel Group, Sitronics. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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