Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПИКа и Самолета

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ГК ПИК" и ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Директор департамента финансовой политики Минфина И. Чебесков заявил в пятницу, что министерство намерено принять меры, направленные на уменьшение доли льготной ипотеки до 50% от всех ипотечных сделок на первичном рынке. На текущий момент она достигает 80-90% по договорам долевого участия и договорам купли-продажи с застройщиками. В то же время ведомство подтвердило, что ипотека по льготной программе со ставкой 8% продолжит действовать до июля 2024 года, продление или изменение ставки пока не обсуждаются, - отмечает эксперт. - В условиях выросших ставок мы не видим возможностей для сокращения доли льготной ипотеки в общем количестве новых ипотечных кредитов. Правительство уже повысило первоначальный взнос по кредитам с господдержкой с 15% до 20%, что грозит снижением спроса на новостройки примерно на 20%, по нашей оценке. Полагаем, что меньше всего от ужесточения условий ипотечного кредитования пострадают крупные застройщики, которые имеют возможность ослабить негативное воздействие, на 2-3 п.п. субсидируя рыночные ставки по ипотечным кредитам. Это еще и позволит таким застройщикам, как "ПИК - специализированный застройщик" ("ПИК СЗ") и ГК "Самолет", по акциям которых мы сохраняем рейтинг "покупать", консолидировать рынок".

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