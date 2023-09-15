"БКС МИ" начал анализ Antero Resources с рекомендацией "держать" для ее акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение Antero Resources, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет $28 за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"Сейчас акции Antero оценены справедливо, а бизнес оказался под давлением низкой стоимости газа в США, но мы ждем восстановление цен в 2023-2024 гг., а вместе с ними и финансовых показателей и котировок бумаг компании", - указывают эксперты.

Antero Resources - независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой, добычей и трейдингом природного газа и СПГ, а также разрабатывающая нефтяные месторождения в США.

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