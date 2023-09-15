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15 сентября 2023 года 11:07
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Магнита
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций "Магнита", прогнозная стоимость составляет 6799 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Ритейлер "Магнит" подвел итоги программы buyback для инвесторов-нерезидентов: компания выкупила 21 млн 903 тыс. 163,8 акций или 21,5% бумаг. Согласно сообщению ритейлера, всего на выкуп было потрачено порядка 48,5 млрд рублей. Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2215 рублей/акция. Таким образом, компания полностью завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами компании через Euroclear, - отмечают эксперты. - Если выкупленные в рамках этой программы бумаги будут погашены, то цена акций "Магнита" получит еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на одну акцию и потенциальные дивиденды. Также есть вариант проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5 Retail Group, или же продажи стратегическому инвестору. На этом фоне на бумаги "Магнита" смотрим положительно, целевой уровень составляет 6799 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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