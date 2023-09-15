Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР до 13% на заседании в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием является повышение ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 13% годовых) по итогам заседания в пятницу, 15 сентября 2023 года, для ускорения трансмиссии денежно-кредитной политики (ДКП), считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Текущие уровни ключевой ставки в целом уже являются ограничительными. Тем не менее августовское повышение ставки еще не успело значимо повлиять на ценовую ситуацию, учитывая, что рынок длительно закладывал скорое смягчение ДКП", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.