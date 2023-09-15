Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут новости от "Транснефти", заседание ЦБ РФ, макростатистика в США:

- Совет директоров "Транснефти" примет решение по дроблению акций;

- Заседание Банка России по денежно-кредитной политике;

- Индекс потребительских настроений и инфляционные ожидания в США за сентябрь от Мичиганского университета;

- Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в сентябре;

- Промышленное производство в США за август.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.