Рубль будет торговаться в диапазоне 95,5-97 руб./$1 в первой половине дня пятницы - ПСБ

Рубль будет торговаться в диапазоне 95,5-97 руб./$1 в первой половине сессии пятницы в ожидании заседания Банка России и риторики регулятора по его итогам, способных заметно изменить ожидания участников рынка по балансу спроса и предложения валюты, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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