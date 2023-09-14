Акции Инарктики привлекательны для долгосрочных инвестиций - РСХБ

Акции "Инарктики" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ).

"Одной из перспективных компаний агропромышленного комплекса является Группа "Инарктика", занимающаяся производством аквакультурного лосося и форели в России, - пишет эксперт. - Уход западных поставщиков лосося и форели с российского рынка, протекционистская политика государства и отсутствие крупных конкурентов в России позволяет компании претендовать на дальнейшее укрепление рыночных позиций. Несмотря на снижение российского рынка лососевых в 2022 году на фоне многочисленных шоков, "Инарктика" представила впечатляющие результаты по итогам года. Представленные результаты компании за I полугодие 2023 года также позитивные - чистая прибыль выросла на 4% г/г, до 8,6 млрд руб., в том числе благодаря позитивной переоценке биологических активов".

Акции "Инарктики" с начала года выросли более, чем на 60% и сейчас удерживаются вблизи исторического максимума, констатируют эксперты банка. Дальнейшее восстановление и рост рынка лососёвых в России, стратегические планы по наращиванию объемов продаж до 60 тыс. тонн рыбы, сохранение цен на продукцию Группы, как минимум, на текущем уровне, а также регулярная выплата дивидендов в размере 20-30% от чистой прибыли делают бумаги "Инарктики" привлекательными для инвестирования на долгий срок, считают в Россельхозбанке.

"Кроме того, компания поддерживает котировки бумаг путем выкупа собственных акций (buyback), - подчеркивается в материале. - Согласно раскрытой информации, сумма выкупа составит до 1 млрд руб. При этом на текущий момент согласно раскрытой информации компания выкупила бумаги у инвесторов на сумму в пределах 50-52 млн руб. Потенциал роста акций "Инарктики" на среднесрочном горизонте аналитики РСХБ оценивают в 20-21%, до 1206 руб./акция. С учетом ожидаемых дивидендов в 2023-2024гг (20-30% от чистой прибыли) инвесторы могут рассчитывать на доходность инвестиций на уровне 30%".

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