ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 100 б.п. в пятницу, 15 сентября - "Мои Инвестиции"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п. - до 13% годовых - по итогам заседания в пятницу, 15 сентября 2023 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Родион Латыпов, Елена Ахмедова и Егор Постолит.

Также эксперты считают возможным пересмотр регулятором прогноза по инфляции на конец 2023 года до 5,5-7% г/г с текущих 5-6,5% г/г.

"Такой подъем ставки поможет окончательно убедить всех в серьезности намерений центробанка сохранить жесткость денежно-кредитной политики (ДКП). Проинфляционное давление сохраняется - в первую очередь, со стороны рынка труда, текущие темпы инфляции остаются значительно выше целевых, а ценовые ожидания предприятий растут. Из доклада Банка России о денежно-кредитных условиях нельзя сделать вывод об их ужесточении даже после внепланового повышения ключевой ставки, - указывают аналитики в материале. - Доходности ОФЗ-ИН, которые регулятор может считать прокси для ожидаемой реальной ставки, сейчас близки к 3,3-3,5% - такой уровень может не являться достаточно жестким. Наконец, динамика курса рубля остается волатильной".

Могло бы быть достаточным сохранение ставки на уровне 12%? Возможно, считают эксперты телеграм-канала, но при условии веры рынков в сохранение жесткой ДКП продолжительное время - аргументы здесь, по их мнению, могли бы быть следующими:

- Текущие темпы инфляции в августе во многом определились компонентами, где часть роста цен со спросом не связана, и замедлились до 9,3% SAAR с 12,2% SAAR в июле.

- Курс рубля лучше реагирует на обсуждение контроля за движением капитала, а не на ставку; к тому же рост цен на нефть в большей степени повлияет на курс к октябрю, когда будет выплачиваться квартальный НДПИ.

Может ли регулятор повысить ключевую ставку больше чем на 100 б.п.? Да, полагают аналитики. "Важно, чтобы рынки сразу воспринимали коммуникацию регулятора должным образом. Денежно-кредитные условия в представлении СД Банка России на самом деле могут быть мягче, чем их воспринимают консенсус, рынки или мы, основываясь на публичных доступных данных", - указывают они.

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