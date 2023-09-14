"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Белуги с целью 6500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Белуга групп" с целью 6500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,59%, стоп-приказ: 5400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Исходя из данных отчета за 1П23 по МСФО, выручка компании выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее эмитент анонсировал масштабные планы по развитию: к концу 2024 года компания намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок бумаг", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 5400 руб. риск на портфель составит 0,65%", - указывают эксперты "Финама".

"Белуга групп" - крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.