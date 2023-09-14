Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc., сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"По нашему мнению, продажа iPhone 15 в Китае, Индии и Японии по более высоким, чем на iPhone 14, ценам не окажет значительное влияние на выручку эмитента, поскольку цены на более ранние модели снижаются. Мы не предполагаем заметной реакции рынка на новости", - отмечет эксперт.

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