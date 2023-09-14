Фундаментальных причин для снижения рынка акций РФ в настоящее время нет - "Тинькофф Инвестиции"

Фундаментальных причин для разворота российского фондового рынка вниз в настоящее время нет, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"На рынке в четверг преобладает "медвежье" настроение: индекс Мосбиржи в моменте показывал снижение около 2%, котировки всех "голубых фишек" торгуются в минусе. Причиной снижения может быть то, что инвесторы фиксируют прибыль перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября. Коррекция после восьми месяцев роста - естественное явление", - указывают эксперты в комментарии.

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