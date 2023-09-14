Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 13% - "Тинькофф Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 13% годовых на заседании 15 сентября, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Мы услышали противоречивые заявления от представителей ЦБ и глав российских госбанков на текущей неделе, - отмечается в комментарии. - Регулятор заявляет, что ставка будет находиться на текущем уровне продолжительное время и может быть повышена. В свою очередь, представители бизнеса считают, что ставку повышать не стоит. При этом рынок также находится в смятении, двигаясь то в одном, то в другом направлении. Тем не менее ставки денежного рынка все-таки говорят в пользу повышения. Мы ожидаем, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых на заседании в пятницу. При этом вариант сохранения ставки на текущем уровне, по-нашему мнению, также будет активно обсуждаться регулятором".

На этом фоне эксперты "Тинькофф Инвестиций" не рекомендуют инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке они отдают предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка.

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