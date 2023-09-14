Бумаги VK сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - ПСБ

Бумаги VK сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"18 сентября станет последним торговым днем для бумаг VK на Мосбирже, после чего торги будут остановлены на неопределённое время в связи с редомициляцией головной компании, - указывают эксперты. - На фоне этих новостей расписки VK продолжают падать. Мы считаем снижение неоправданным, так как это событие не несет практически никаких рисков для акционеров. Торги на бирже возобновятся после того, как компания урегулирует все юридические вопросы. Изменится только в то, что это будут акции, а не депозитарные расписки".

Долгосрочные ожидания относительно бизнеса VK у аналитиков ПСБ положительные. Они надеются, что компания улучшит ситуацию с рентабельностью - в I полугодии она неприятно удивила инвесторов.

"Покупка бумаг VK может стать неплохим выбором для инвестирования свободных средств, которые есть возможность заморозить на несколько месяцев. Но для этого стоит дождаться, когда они прекратят свое снижение - мы ориентируемся на вечер пятницы", - резюмируют в банке.

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