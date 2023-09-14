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14 сентября 2023 года 14:11
Бумаги VK сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - ПСБ
Бумаги VK сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "18 сентября станет последним торговым днем для бумаг VK на Мосбирже, после чего торги будут остановлены на неопределённое время в связи с редомициляцией головной компании, - указывают эксперты. - На фоне этих новостей расписки VK продолжают падать. Мы считаем снижение неоправданным, так как это событие не несет практически никаких рисков для акционеров. Торги на бирже возобновятся после того, как компания урегулирует все юридические вопросы. Изменится только в то, что это будут акции, а не депозитарные расписки". Долгосрочные ожидания относительно бизнеса VK у аналитиков ПСБ положительные. Они надеются, что компания улучшит ситуацию с рентабельностью - в I полугодии она неприятно удивила инвесторов. "Покупка бумаг VK может стать неплохим выбором для инвестирования свободных средств, которые есть возможность заморозить на несколько месяцев. Но для этого стоит дождаться, когда они прекратят свое снижение - мы ориентируемся на вечер пятницы", - резюмируют в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-VK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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