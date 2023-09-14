Рост акций ТМК с начала 2023г вполне оправдан - SberCIB

Рост акций "ТМК" с начала 2023 года вполне оправдан, однако для дальнейшего подорожания акций требуются новые катализаторы, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"ТМК" является крупнейшим в России производителем стальных труб. Инвестиция в акции компании - это, по сути, инвестиция в российскую трубную промышленность. Перспективы этой отрасли в целом хорошие и во многом зависят от разработки нефтяных месторождений и строительства новых трубопроводов, в том числе в восточном направлении. Финансовое положение "ТМК" улучшается: после приобретения активов Группы ЧТПЗ и продажи европейских предприятий компании удалось значительно повысить рентабельность по EBITDA. Если эта тенденция окажется долгосрочной, инвестиционный профиль компании изменится в лучшую сторону", - пишут эксперты банка.

Сейчас акции "ТМК" торгуются около отметки 240 руб., что является рекордом с 2008 года, констатируют в SberCIB. Мультипликатор EV/EBITDA за 2023-2024 годы для акций компании находится в пределах 3,4-3,7, что несколько ниже среднего исторического значения 5. По мнению аналитиков, рост акций "ТМК" с начала 2023 года вполне оправдан, так как рынок отыгрывал улучшение финансовых показателей компании и выплату дивидендов, однако для дальнейшего подорожания акций требуются новые катализаторы, например, сохранение высокой рентабельности.

"Диапазон нашей оценки акций "ТМК" сейчас составляет 257-285 руб., - указывают стратеги. - Дивидендная политика "ТМК" предполагает выплату дивидендов на уровне 25% от чистой прибыли. Компания не всегда ей следует: "ТМК" не стала выплачивать дивиденды за 2022 год, но выплатила дивиденды за первую половину 2023 года в размере 50% от чистой прибыли за период. При этом, по нашему мнению, "ТМК" обладает достаточной финансовой устойчивостью, чтобы продолжать выплачивать дивиденды на уровне около 50% от годовой чистой прибыли. В таком случае дивидендная доходность акций может составить около 10-12% в 2024-2025 годах".

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