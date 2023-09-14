ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 13% на заседании 15 сентября - SberCIB

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 13% годовых на заседании 15 сентября, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"По-прежнему высокая волатильность на валютном рынке и жесткие комментарии Банка России привели к тому, что денежный рынок заложил в котировки повышение ключевой ставки на завтрашнем заседании на 50-100 б. п., - напоминает эксперт банка Игорь Рапохин. - Ранее мы ожидали, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 12%, но теперь пересматриваем базовый прогноз. По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль".

Повышение ставки, по мнению аналитика, может дополнительно компенсировать риски для рубля, которые могут быть вызваны пятничным погашением выпуска суверенных евробондов Россия-23 в эквиваленте $3 млрд (так как выплата будет произведена в рублях, у участников образуется короткая позиция по валюте). Ранее Банк России объявил об увеличении продаж юаней в девять раз до 21,4 млрд руб. в день на период с 14 по 22 сентября (то есть, $1,5 млрд в сумме за эти дни), что должно компенсировать большую часть спроса на валюту, связанного с погашением.

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