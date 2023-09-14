Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Splunk Inc. с целевой ценой $125 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алмаса Альмаганбетова.

"Результаты Splunk за II квартал 2024 фингода и прогнозы на следующий аналогичный период оказались лучше общерыночных ожиданий, - отмечает эксперт. - Выручка компании увеличилась на 14%, г/г, до $911 млн, при консенсусе FactSet на уровне $889 млн и собственном ориентире в пределах $880-895 млн. Мы оцениваем квартальный отчет Splunk положительно, - пишет эксперт. - Компании удалось превзойти собственные и общерыночные ожидания в отношении выручки, ARR, операционной рентабельности и прибыли на акцию. Кроме того, более оптимистичными, чем предполагает консенсус, стали и ориентиры менеджмента Splunk на текущий квартал и финансовый год. В связи с активной позитивной реакцией инвесторов на релиз на данный момент потенциал для дальнейшего роста котировок SPLK выглядит ограниченным".

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