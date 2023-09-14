Средний уровень цены нефти в 4К23 составит около $95/барр. - "Мои Инвестиции"

Средний уровень цены нефти марки Brent в IV квартале 2023 года составит около $95 за баррель, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"ОПЕК в отчёте за август 2023 года сообщила, что оставила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,4 млн барр./д., - отмечается в комментарии. - Прогноз роста предложения в 2023 году со стороны стран вне ОПЕК повышен с 1,5 до 1,6 млн барр./д. Добыча стран ОПЕК в августе выросла на 113 тыс. барр./д: главный вклад в прирост добычи дал Иран, который нарастил ее на 143 тыс. барр./д, до 3,0 млн барр./д. Прогнозы ОПЕК указывают на потенциальное образование дефицита на рынке нефти в размере 2,8 млн барр./д в IV кв. 2023 года. Ожидаем, что средний уровень цены на нефть марки Brent в IV кв. 2023 года составит около $95/барр.".

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