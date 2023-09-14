Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3200п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3200 пунктов в четверг на фоне вероятного перехода российского рынка акций к консолидации в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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