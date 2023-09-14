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14 сентября 2023 года 10:41
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут заседание ЕЦБ, макростатистика в США: - Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике; - Индекс цен производителей в США за август; - Розничные продажи в США за август; - Недельный отчёт по заявкам на пособие по безработице в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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14 сентября 2023 года 11:50
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.14 сентября 2023 года 09:58
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.14 сентября 2023 года 09:45
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.14 сентября 2023 года 09:33
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Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 92,7-96,1 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Намерения монетарных властей по стабилизации курса национальной... читать дальше
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