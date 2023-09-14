Существенные движения на рынке ОФЗ перед заседанием ЦБР маловероятны - ПСБ

Существенные движения на рынке рублевых гособлигаций в преддверии заседания Банка России (15 сентября 2023 года) маловероятны, вместе с тем краткосрочные настроения инвесторов будут по-прежнему определяться динамикой на валютном рынке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ в среду изменились разнонаправленно. Так, доходности коротких бумаг выросли на 5-6 б.п. на фоне попыток доллара отыграть утраченные позиции несколькими днями ранее. Доходности длинных и среднесрочных ОФЗ, напротив, снизились еще на 2-4 б.п. - решимость ЦБ РФ и правительства бороться за стабильность национальной валюты позволяет рассчитывать на купирование долгосрочных инфляционных рисков. В результате инверсия на участке 1-10 лет выросла с 11 до 21 б.п. (11,86% и 11,65% годовых соответственно), - указывает эксперт в комментарии. - Спрос на аукционе Минфина в среду был весьма умеренным для флоатера несмотря на то, что ВТБ ранее заявлял, что готов приобрести в свой портфель бумаг данного типа на 0,5-1,0 трлн руб. За один аукцион приобрести столь большой объем одному банку проблематично из-за отвлечения существенного объема ликвидности - ВТБ, вероятно, будет приобретать бумаги постепенно в соответствии со своими потребностями. Кроме того, ожидания по ставке изменились - после охлаждения ситуации на валютном рынке вероятность ее повышения снизилась, что делает менее привлекательным покупку ОФЗ-ПК".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.