Возможно сохранение высокой волатильности на валютном рынке РФ в четверг - ПСБ

Возможно сохранение высокой волатильности на российском валютном рынке на торгах в четверг, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром четверга курс доллара сохраняет инерцию к умеренному росту. Ситуация располагает к сохранению повышенной волатильности на валютном рынке, но мы по-прежнему считаем, что риски смещены в пользу укрепления рубля: Банк России планирует резко, пусть и лишь на неделю, увеличить предложение валюты (напомним, с 2,3 до 21,4 млрд руб.), интрига вокруг итогов заседания регулятора сохраняется (в его арсенале не только ставка, но и меры ужесточения регулирования), да и фундаментальные факторы (заметно подорожавшая нефть, уже состоявшееся повышение ставки) оказывают поддержку рублю. Потенциал роста курса доллара считаем ограниченным, рассчитываем на возврат в наш целевой диапазон 93-96 руб./$1", - пишет аналитик в материале.

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