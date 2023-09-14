Цена нефти может подняться к $94-95/барр. в ближайшее время - "Алор Брокер"

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $94-95 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Цена нефти росла большую часть торгов в среду, отыгрывая позитивные для нее прогнозы МЭА, однако под конец дня завоевания были растеряны из-за очень плохих данных из США - запасы нефти и топлива выросли значительно больше прогнозов, а среднесуточная добыча возросла. Но коррекция была не глубокой и не продолжительной. В четверг утром "черное золото" дорожает более чем на полпроцента и торгуется около $92,5 за баррель. Таким образом, явно прослеживается слабость нефтяных "медведей", что дает сильные основания ждать уход котировок к первой цели роста на уровнях $94-95 за баррель", - отмечает эксперт.

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