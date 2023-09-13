Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России - "Велес Капитал"

Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Доллар и евро в среду отыграли значительную часть потерь, понесенных с конца прошлой недели, - констатирует эксперт. - Пара доллар/рубль ближе к окончанию рабочего дня торговалась на уровне 96,25 руб./$1 против минимума предыдущего дня в районе 92,4 руб./$1 Пара евро/рубль торговалась в диапазоне 103,25-103,5 руб./EUR1, хотя еще накануне опускалась на минимуме до 99,4 руб./EUR1. Судя по всему, в первой половине месяца ликвидность биржевого рынка остается крайне низкой, предложение валюты со стороны экспортеров отсутствует, и любое усиление спроса на "токсичную" валюту сразу же находит свое отражение в заметном ослаблении рубля".

По мнению Кравченко, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет представлять интерес прежде всего с точки зрения влияния на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Ситуация на рынке относительно стабильна, однако баланс крайне неустойчив. Аналитик не исключает, что финальный выбор решения Банка России по ставке сформируется под влиянием курсовой динамики за оставшиеся до заседания дни.

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