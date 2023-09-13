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13 сентября 2023 года 19:01
Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России - "Велес Капитал"
Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Доллар и евро в среду отыграли значительную часть потерь, понесенных с конца прошлой недели, - констатирует эксперт. - Пара доллар/рубль ближе к окончанию рабочего дня торговалась на уровне 96,25 руб./$1 против минимума предыдущего дня в районе 92,4 руб./$1 Пара евро/рубль торговалась в диапазоне 103,25-103,5 руб./EUR1, хотя еще накануне опускалась на минимуме до 99,4 руб./EUR1. Судя по всему, в первой половине месяца ликвидность биржевого рынка остается крайне низкой, предложение валюты со стороны экспортеров отсутствует, и любое усиление спроса на "токсичную" валюту сразу же находит свое отражение в заметном ослаблении рубля". По мнению Кравченко, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет представлять интерес прежде всего с точки зрения влияния на решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Ситуация на рынке относительно стабильна, однако баланс крайне неустойчив. Аналитик не исключает, что финальный выбор решения Банка России по ставке сформируется под влиянием курсовой динамики за оставшиеся до заседания дни. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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