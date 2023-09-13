Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Укрепление курса рубля к мировым резервным валютам в среду остановилось, доллар снова превысил отметку в 96 руб., а евро стоит уже дороже 103 руб., - констатирует эксперт. - Если ещё на прошлой неделе новое, причём резкое, повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров регулятора 15 сентября считалось почти гарантированным, то накануне интригу в эти ожидания внесли главы крупнейших российских банков. Они заявили, что не ждут от заседания совета директоров в ближайшую пятницу повышения ключевой ставки. Теперь валютный рынок находится в замешательстве".

С одной стороны, такие заявления, на взгляд Мильчаковой, можно понимать как предупреждение о том, что ЦБ РФ готов смягчить монетарную политику, чтобы поддержать экономический рост и не обвалить рынок первичного жилья, а смягчение монетарной политики может ослабить рубль. С другой стороны, рубль нередко реагировал на решения регулятора парадоксальным образом, напоминает аналитик, что было связано с характером сопроводительных комментариев ЦБ РФ. Кроме того, рубль также с тревогой ожидает новостей из ФРС США, которая может продолжить ужесточать ДКП, что приведёт к укреплению доллара и, соответственно, к ослаблению рубля.

Эксперт ожидает, что в течение ближайших дней доллар может колебаться в интервале 93-96 руб./$1, евро - в коридоре 101-104 руб./EUR1.

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