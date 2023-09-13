Цена барреля нефти Urals может прибавить ещё $10 - Freedom Finance Global

Цена барреля нефти Urals может прибавить ещё, как минимум, $10, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе сообщило, что средняя цена российской нефти Urals в августе составляла $70 за баррель, превышая введённый "потолок цен" на российскую нефть на $10 с каждого барреля или почти на 17%, - указывает эксперт. - А в первую неделю сентября цена Urals повысилась даже до $75 за баррель, соответственно, превысив "потолок цен" уже на 25%".

Причиной такого роста в МЭА считают добровольное сокращение Россией добычи и экспорта нефти, что в августе и начале сентября создало дефицит этого сорта на рынке и значительно увеличило спрос, подчеркивает Мильчакова. Дополнительным фактором роста спроса на Urals и роста её цены стало одновременное с Россией добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией, а также снижение запасов нефти в США в начале сентября более чем на 4% по сравнению со средним пятилетним уровнем, что вызвало недостаток предложения нефти на мировом рынке в целом.

"Одновременно некоторые глобальные инвестиционные банки прогнозируют, что уже в начале 2024 года нефть Brent может подорожать выше $100 за баррель, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Это будет означать, что цена барреля Urals может подняться ещё как минимум на $10. Соответственно, верен прогноз правительства о том, что по итогам 2023 года дефицит госбюджета РФ не превысит запланированных 2,9 трлн руб. или 2% от российского ВВП".

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