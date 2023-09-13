"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку бумаг TCS Group

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку расписок TCS Group, открытую 26 мая 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем нашу топ-идею "Лонг TCS" после роста на 9% с момента ее открытия и ждем дальнейшего ререйтинга в акциях компании еще на 6% к началу октября, - пишут эксперты. - TCS Group - сильная финтех-история, и мы полагаем, что солидные результаты за II квартал 2023 года улучшают прогнозы на весь год за счет увеличения клиентской базы и ускорения позитивной динамики в кредитовании. История роста продолжается".

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