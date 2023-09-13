"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целью 437 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Fix Price с целью 437 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Довольно слабые результаты Fix Price последние 2 квартала во многом связаны с эффектом высокой базы сравнения, - отмечает эксперт. - В первой половине 2022 года покупатели проявляли крайнюю активность, и спрос значительно превышал стандартные показатели. На этом фоне компания демонстрирует падение сопоставимых продаж, при этом слабый спрос на непродовольственный ассортимент действительно имеет место. Fix Price продает большое количество непродовольственных товаров, которые не относятся к базовым и без которых потребители вполне могут обойтись, переходя к экономии. То есть спрос на эти товары весьма эластичен. В связи с этим компании приходится больше уделять внимание менее маржинальным, но более ходовым сейчас категориям товаров дрогери и продуктов".

Аналитик подчеркивает, что товары повседневного спроса и продукты питания обладают низкой эластичностью, и покупатели приобретают их в любых условиях. Сокращать траты на эти категории товаров потребители начинают в последнюю очередь, когда на остальном экономить уже не получается. Глобально потребители в России и так уже довольно продолжительное время стремятся к рациональному потреблению, поэтому Михайлин не ожидает в данный момент заметного ослабления спроса на базовые товары.

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