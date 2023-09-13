Локальное ослабление рубля продолжится до отметки 95,5-96,0 руб./$1 к концу недели - "Финам"

Локальное ослабление рубля продолжится до отметки 95,5-96,0 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Словесные интервенции со стороны высокопоставленных чиновников ориентируют трейдеров на укрепление рубля, - пишет эксперт. - Так, по словам М. Орешкина, пик ослабления рубля пройден. По его словам, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары, что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и сформирует избыток валюты на рынке. Кроме того, глава ВТБ А. Костин заявил, что предложил ограничить рублевые переводы россиян за рубеж, чтобы дополнительно поддержать нацвалюту. В Банке России подтвердили обсуждение этой идеи".

Поддержку рублю, на взгляд Пухова, оказало и сообщение о том, что ЦБ РФ может 15 сентября вновь повысить ключевую ставку. Большинство участников рынка ожидает рост ставки в пределах 1-1,5%.

"Уровень 92,5 руб./$1 является значимой поддержкой, которая, по нашему мнению, по крайней мере до заседания регулятора по вопросам ДКП, пробита не будет, - утверждает эксперт "Финама". - Наоборот, в текущий момент наблюдается отскок от данного уровня, и, вероятно, до конца текущей недели он может продолжиться до отметки 95,5-96,0 руб./$1".

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