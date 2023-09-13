Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"НОВАТЭК" планирует в 2024 году принять инвестрешение по проекту "Мурманский СПГ", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Кроме того, он озвучил новые сроки принятия окончательного инвестрешения по проекту "Обский СПГ". Таким образом, "НОВАТЭК" планирует к 2030 году производить 65-66 млн тонн СПГ. Компания в целом успешно реализует свои проекты, а перенос сроков по Обскому СПГ обусловлен тем, что изначально там планировалось использовать западные технологии, но теперь проект будет реализоваться по технологии Арктический каскад, которая уже успешно применяется на Ямал СПГ. Мурманский СПГ станет третьим мощным проектом компании, а с учетом Обского СПГ совокупно НОВАТЭК будет производить 65-66 млн т СПГ к 2030 году", - пишут эксперты банка.

Аналитики ПСБ считают акции "НОВАТЭКа" привлекательными на долгосрочную перспективу: компания достаточно успешно импортозамещается, имеет стабильный сбыт, при таких масштабах это все еще компания роста, которая даже платит дивиденды.

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