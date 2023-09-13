"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $47,5

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,16%, стоп-приказ: $39,55, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента 17 октября может оказаться существенно лучше ожиданий, поскольку цены на нефть торгуются выше $90 за баррель, что стимулирует компании разрабатывать новые месторождения с высокой себестоимостью. Для Halliburton это означает дополнительный спрос на оборудование", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, глобальная зона сопротивления на отметке $43 может быть пройдена в ближайшее время. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,55 риск на портфель составит 0,53%", - указывают в "Финаме".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB (ранее известная как Schlumberger) и Baker Hughes Co. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти (от бурения до ввода скважины в эксплуатацию).

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