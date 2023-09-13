"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,035 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Мы считаем, что ВТБ может показать рекордную прибыль в 2023 году (356 млрд рублей) и отличную ROE 20% при историческом среднем уровне 9%. Позитив отчасти связан с приобретением "Открытия". Еще один фактор поддержки - докапитализация в размере 600 млрд рублей в 2023 году. Это почти эквивалентно чистому убытку в 2022 году и сильно повышает коэффициенты достаточности капитала, - отмечают эксперты. - Но возврат к дивидендам в текущем году маловероятен. Дело в том, что ключевой приоритет для банка - восстановление капитала после крайне непростого 2022 года. Глава ВТБ недавно напомнил об этом и подтвердил опасения, что, скорее всего, выплаты дивидендов за 2023 год не будет. Тем не менее с начала июля бумага подскочила в цене на 20% и рекомендация "покупать" сохраняется".

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