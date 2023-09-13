"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Московского кредитного банка (МКБ), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 9 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"МКБ - исторически сильный игрок с корпоративным и розничным бизнесом, у банка также уверенные позиции в сегменте корпоративного и инвестиционного банкинга. Вторичное размещение (SPO) в 2022 году оказало поддержку позициям капитала эмитента. Недавно банк отчитался за II квартал по МСФО, и результаты показали рост бизнеса и снижение расходов на резервы. Удалось заработать рекордную прибыль в 17,4 млрд руб. (+34% к/к) с рекордной рентабельностью капитала в 24%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу, которая с даты выхода стратегии демонстрировала уверенный рост цены, но в начале сентября вернулась к уровням начала июля", - указывают эксперты.

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