"Финам" снизил рейтинг акций Amgen до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Amgen с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $269,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 3,5%.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов, имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Акции эмитента подорожали на 12% за период с мая и приблизились к указанному нами целевому уровню. На данном этапе энтузиазм игроков в отношении Amgen исчерпался, ситуация с затянувшимся исполнением сделки с Horizon утомила инвесторов, в настоящий момент рост цены бумаги представляется нам ограниченным", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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