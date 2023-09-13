Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации в ближайшее время, говорить о вступлении фондового рынка в новую фазу роста рано, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Индекс может протестировать отметку 3200 пунктов, однако полноценное закрепление выше данного уровня пока маловероятно", - отмечает аналитик.

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