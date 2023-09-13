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13 сентября 2023 года 11:15
Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации в ближайшее время - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации в ближайшее время, говорить о вступлении фондового рынка в новую фазу роста рано, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Индекс может протестировать отметку 3200 пунктов, однако полноценное закрепление выше данного уровня пока маловероятно", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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