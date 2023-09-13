Вероятность подъема ставки ЦБР на заседании 15 сентября 2023г сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 15 сентября 2023 года, сохраняется - существенный рост ставок на рынке за последнюю неделю уже привел по своей сути к ужесточению денежно-кредитных условий в стране, но стоит учитывать последние жесткие сигналы от представителей регулятора, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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