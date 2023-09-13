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13 сентября 2023 года 10:36

Акции ВТБ сохраняют среднесрочную привлекательность - ПСБ

Акции ВТБ по-прежнему остаются привлекательными для вложений на среднесрочную перспективу, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Глава ВТБ А. Костин в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил во вторник, что чистая прибыль банка, по предварительным данным, в августе составила 26 млрд руб., а в целом по году ожидается на уровне 420 млрд руб. Он также подтвердил, что дивиденды по итогам 2023 года выплачиваться не будут ввиду необходимости пополнения капитала, причем в ближайшие пять лет эмитент планирует направлять "по крайней мере половину чистой прибыли" на эти цели, - указывают эксперты в обзоре. - Повышение прогноза ВТБ по чистой прибыли, по нашему мнению, выглядит вполне естественным: предыдущий ориентир в размере 400 млрд руб. представлялся излишне консервативным и не вполне соответствовал благоприятной экономической конъюнктуре текущего года и хорошим темпам роста доходов банка. Не содержит сюрприза и намерение не платить дивиденды по итогам года (судя по обтекаемости формулировок А. Костина, с 2024 года дивиденды руководство допускает). Добавим, что наш прогноз по чистой прибыли ВТБ на 2023 год несколько более оптимистичен - мы по-прежнему склонны ждать, что она достигнет 430-450 млрд руб. И по-прежнему оцениваем бумаги банка как среднесрочно привлекательные".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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