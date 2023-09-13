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13 сентября 2023 года 09:39
Потенциал восстановления котировок ОФЗ на текущей неделе сохраняется - ПСБ
Потенциал для восстановления котировок рублевых гособлигаций на текущей неделе сохраняется, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Коррекционное восстановление котировок ОФЗ во вторник усилилось - кривая снизилась на 6-34 б.п. Наибольшее снижение наблюдалось в коротком конце кривой; инверсия на участке 1-10 лет сократилась с 30 до 11 б.п. (11,8% и 11,69% годовых соответственно). На фоне стабилизации курса рубля ожидания инвесторов продолжили смещаться от повышения ставки в сторону ее сохранения, что сместило кривую госбумаг вниз, - пишет эксперт. - В среду Минфин РФ проведет только один аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29024. Ранее глава ВТБ заявил, что банк готов вложить 0,5-1,0 трлн руб. в ОФЗ с плавающей ставкой. В результате можно ожидать высокий спрос на аукционе. Для классических госбумаг это также позитивно, так как частично снимает навес первичного предложения со стороны ведомства. В течение торгового дня рынок ОФЗ, скорее всего, останется вблизи достигнутых уровней. Завтра ЦБ начинает повышенные продажи валюты - дальнейшее укрепление рубля накануне заседания позволит продолжить тренд на восстановление котировок ОФЗ во второй половине недели". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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