Потенциал восстановления котировок ОФЗ на текущей неделе сохраняется - ПСБ

Потенциал для восстановления котировок рублевых гособлигаций на текущей неделе сохраняется, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Коррекционное восстановление котировок ОФЗ во вторник усилилось - кривая снизилась на 6-34 б.п. Наибольшее снижение наблюдалось в коротком конце кривой; инверсия на участке 1-10 лет сократилась с 30 до 11 б.п. (11,8% и 11,69% годовых соответственно). На фоне стабилизации курса рубля ожидания инвесторов продолжили смещаться от повышения ставки в сторону ее сохранения, что сместило кривую госбумаг вниз, - пишет эксперт. - В среду Минфин РФ проведет только один аукцион по размещению флоатера ОФЗ 29024. Ранее глава ВТБ заявил, что банк готов вложить 0,5-1,0 трлн руб. в ОФЗ с плавающей ставкой. В результате можно ожидать высокий спрос на аукционе. Для классических госбумаг это также позитивно, так как частично снимает навес первичного предложения со стороны ведомства. В течение торгового дня рынок ОФЗ, скорее всего, останется вблизи достигнутых уровней. Завтра ЦБ начинает повышенные продажи валюты - дальнейшее укрепление рубля накануне заседания позволит продолжить тренд на восстановление котировок ОФЗ во второй половине недели".

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