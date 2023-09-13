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13 сентября 2023 года 09:26
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в широком диапазоне в ближайшие дни - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в широком диапазоне в ближайшие торговые дни, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи оправдывает наш прогноз временного перехода в фазу широкого боковика. Отскок во вторник пока не говорит о том, что возобновился устойчивый растущий тренд. Об этом можно будет рассуждать лишь при подъеме выше зоны сопротивления 3250-3320 пунктов. Снизу же ключевая область торможения расположена от уровня 3100 пунктов и ниже. Во вторник индекс как раз развернулся наверх от этой области. Более серьезные технические уровни поддержки находятся на 3015-3025 пунктах. Это нижняя граница потенциального бокового коридора на ближайшую перспективу. Сценарий широкой консолидации в ближайшие дни выглядит базовым", - указывает аналитик в обзоре. Позитивная сырьевая динамика продолжает обеспечивать благоприятный фон для акций российских нефтяников, отмечает Карпунин, при этом наблюдаемое укрепление рубля негативно лишь локально. "В стоимость акций многих российских нефтяников не заложен даже курс в 90 руб./$1. В среднесрочной перспективе остается положительным взгляд по "Татнефти" и "ЛУКОЙЛу". Причем у второй компании есть еще опция на рост в случае одобрения программы buyback с дисконтом у нерезидентов", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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