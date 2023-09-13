Котировки нефти могут продолжить рост в среду - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent вполне могут продолжить рост на торгах в среду, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник продолжили рост и достигли $92 за баррель марки Brent. Свежие прогнозы от ОПЕК и EIA произвели позитивное впечатление на рынок, хотя американское ведомство немного снизило оценку спроса в 2023-2024 гг. Участники рынка ждут активное сокращение запасов в 4К23. В результате низкие резервы будут поддерживать высокие цены на протяжении следующего года. Предварительная оценка недельной динамики запасов нефти и нефтепродуктов в США от API оказалась негативной. Это может повысить чувствительность котировок к официальной статистике, которая будет опубликована в среду, - отмечает аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent в среду утром остаются выше $92 за баррель и вполне могут продолжить рост. Рынок также будет следить за свежим отчетом от МЭА и данными по инфляции в США, которые могут ощутимо повлиять на ожидания рынка по ключевой ставке ФРС".

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