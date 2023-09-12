"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 300 руб. за штуку при условии, что в 2024 году ЦБ РФ перейдёт к снижению ключевой ставки, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Предполагаемая доходность составляет 10%.

"Сбер отчитался о финансовых результатах за 8 месяцев 2023 года по РСБУ. Банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей, - пишет Баженов. - Чистый процентный доход с начала года увеличился на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссионные доходы выросли на 19,9%. Увеличение доходов банка год к году обусловлено ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года. Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 года составила почти 1 трлн руб. Чистая прибыль за август - рекордные 140,9 млрд руб. Таким образом, банк уже заработал на дивиденды 22,2 руб. на оба типа акций".

Также эксперт обращает внимание на слова Германа Грефа, который сказал: "Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов, но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе". В связи с этим, Баженов оставляет прогноз по дивидендам за 2023 год в размере 33 руб. на оба типа акций.

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