ЦБР, скорее всего, повысит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании - Совкомбанк

Банк России на ближайшем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 14% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

На взгляд эксперта, чем крепче будет рубль к заседанию, тем меньше вероятность повышения ключевой ставки широким шагом.

Васильев видит следующие предпосылки для принятия такого решения:

- Управляющие Банка России дали сигнал о готовности повысить ключевую ставку на этом заседании.

- Проинфляционные риски не уменьшились, несмотря на внеочередное повышение ключевой ставки 15 августа на 350 б.п., до 12%.

- Тенденция к ослаблению курса рубля сохраняется.

"Мы ожидаем дальнейшего быстрого разгона цен в ближайшие месяцы, - прогнозирует аналитик банка. - Полагаем, что в октябре годовая инфляция превысит 6%. На конец года ожидаем инфляцию в 7,2%. Учитывая тенденцию на ослабление рубля и разгоняющуюся инфляцию, предполагаем, что инфляционные ожидания продолжат расти и в сентябре".

На фоне инфляционных ожиданий населения в 11,5% с тенденцией к росту ключевая ставка в 12% не говорит о том, что денежно-кредитная политика является достаточно ограничивающей, полагает Васильев.

"Чем выше Банк России повысит ключевую ставку, тем более сильной будет поддержка рубля, - указывает эксперт Сорвкомбанка. - Однако для того, чтобы этот фактор полностью реализовался в экономике необходимо несколько месяцев. Мы ожидаем, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину поднимутся ставки по депозитам и кредитам. Также вероятно продолжение повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли".

Сохранение ключевой ставки неизменной или повышение менее, чем на 200 б.п., на взгляд аналитика, в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля.

При возникновении рисков дальнейшего ослабления рубля и преодоления долларом отметки 100 Васильев ожидает задействования дополнительных мер со стороны властей - возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортёров, ужесточение ограничений на отток капитала, запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, увеличение продажи валюты из резервов, дополнительное повышение ключевой ставки.

"Мы ожидаем, что Банк России на заседании 15 сентября оставит сигнал о том, что при усилении проинфляционных рисков может понадобится дополнительное повышение ключевой ставки, - прогнозирует стратег банка. - В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 14% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Однако мы ожидаем задействования других мер по стабилизации курса рубля помимо ставки. Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2024 года, когда начнёт замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 5,5% и снижения ключевой ставки до 8,5%. В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть в сторону 110 за доллар, полагаем, что ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 15-17%".

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