"БКС МИ" подтверждает рекомендацию покупать для акций Kroger

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию покупать для акций американского ритейлера Kroger Co. с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"У эмитента хорошие перспективы за счет доступных товаров собственных марок, серьезной клиентской аналитики, акцента на свежих продуктах и удобства онлайн-заказов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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