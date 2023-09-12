Котировки серебра могут вырасти на 13% к концу 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"

Котировки серебра могут вырасти на 13% от текущего уровня - до $26 за тройскую унцию - к концу следующего года, прогнозируют аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Цены на серебро выросли на фоне роста спроса на защитные активы, однако замедление производства отразилось на серебре сильнее, чем на золоте. Перспективы металла выглядят менее значительно из-за отсутствия инвестиционного спроса со стороны центральных банков и других крупных институциональных инвесторов. Поскольку большая часть промышленной активности находится под давлением и, вероятно, не успеет полноценно перезапуститься в следующем году, спрос на серебро останется низким (как и цены)", - пишут эксперты в обзоре.

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